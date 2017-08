Cuatro opciones para ver el eclipse total de sol en línea

CIUDAD DE MÉXICO.- Todo parece indicar que el eclipse total de sol, que tendrá lugar el próximo lunes 21 de agosto, será el evento astronómico del año y muchas personas se reunirán para presenciarlo en varias partes de Estados Unidos, donde el fenómeno natural se verá con más claridad.

Los demás países en el continente americano tendrán que conformarse con observar una versión parcial del eclipse, aunque todavía puedes disfrutar del evento en todo su esplendor con las transmisiones en vivo que tendrán algunas plataformas.

La transmisión en vivo de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) estará disponible a partir de las 11:00 AM (Hora de la Ciudad de México), dando cobertura a 12 locaciones en Estados Unidos.

¿Dónde?: NASA TV y Facebook Live.

La cadena de televisión CNN ofrecerá una cobertura especialmente diseñada para los interesados en la Realidad Virtual, con transmisiones de calidad 4K y en formato de 360 grados desde varias locaciones en videos.

La programación será conducida por el astronauta Mark Kelly y comenzará en punto de las 12:00 PM (Hora de la Ciudad de México).

¿Dónde?: Oculus Rift, Samsung Gear VR, el sitio web de CNN y Facebook Live.

The Weather Channel se asoció con Twitter para hacer del eclipse una fiesta en línea llamada “Chasing Eclipse 2017”, incluyendo actualizaciones de video en vivo desde diferentes locaciones y por medio de drones, además de competencias de saltos en acantilados y hasta una boda.

Join us for a never-before-seen digital experience: a live stream event of #Eclipse2017! Watch it live on 8/21 at https://t.co/dL1kZCodD3 pic.twitter.com/uZmRllJ7cP

— The Weather Channel (@weatherchannel) August 17, 2017