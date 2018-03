Cuaresma no disminuye venta de carne

NUEVO LAREDO, TAM.- La población de Nuevo Laredo ya no siguen al pie de la letra las tradiciones de la Cuaresma, es por ello, que el consumo de carne roja no ha disminuido en esta temporada como solía pasar en años anteriores donde la comercialización de este producto bajaba hasta un 60 por ciento.

José Rodríguez, encargado del área de carnes rojas en un centro comercial dijo que las bajas ventas sólo se registran los días jueves y viernes santos, sin embargo, los demás días se comercializa de manera normal.

“Las venta no han bajado considerablemente como en otros años, no se trata de que la gente ya no siga una fe o que haya abandonado la tradición, si no que más bien se ha hecho práctica y respeta la fecha sin seguir dogmas, entonces la gente ya no deja de consumir carne, esto es de gran beneficio para los comercios”, subrayó.