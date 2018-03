Cruz Roja arranca ‘Lentes a bajo Costo’

NUEVO LAREDO, TAM.- Cruz Roja Mexicana ubicada en Independencia y Comonfort, continúa brindando exámenes de la vista a la población. Actualmente lleva a cabo la una campaña de “Lentes a bajo Costo”, los días 22, 23 y sábado 24 de marzo.

El doctor, José Emmanuel Delgado Rodríguez director de la benemérita institución, mencionó que como en cada campaña participa la Asociación de Ópticos, quien una vez más apoyan a Cruz Roja realizando exámenes de la vista, a precios muy bajos.

“Ya tenemos varios años realizando estas campañas, generalmente hacemos tres o cuatro campañas en el año, nos fijamos una meta de atender alrededor de 300 gentes en cada campaña que realizamos, el horario es de 9 de la mañana a 6 de la tarde”, explicó.

Agregó que los principales problemas que presentan las personas adultas mayores de 40 años es la llamada vista cansada, la cual les afecta en la lectura al no distinguir las letras, ya que conforma pasan los años se va teniendo problemas con la vista.

Destacó que la mayoría de estas personas trabajan haciendo manualidades o bien revisando documentos, aunque acuden personas de diferentes edades desde niños, adultos y adultos mayores.

Precisó que el principal problema que presentan los estudiantes es el problema de miopía, el 30 por ciento de las personas que acuden a estas campañas son jóvenes estudiantes, después de ahí siguen las personas adultas.

Asimismo manifestó que una de las formas de detectar en niños y jóvenes las deficiencias visuales es que batallan en leer o ver las cosas, lacerándose en algunos casos a las computadoras, televisión, además escriben fuera de las rayas, y tienen dolor de cabeza.

Dijo que en ambos extremos afecta considerablemente, porque no hay buena concentración, muchas personas se compran lentes baratos que no solucionan el problema, ya que no son los adecuados a sus necesidades visuales.

El examen es gratuito y se cuenta con diversos costos de lentes graduados.