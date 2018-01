Cruz Azul está en deuda de buen futbol ante su afición: Julián Velázquez

CIUDAD DE MÉXICO.- Cruz Azul está en deuda de un buen futbol ante su afición, aunque en la suma de puntos está bien, consideró hoy el defensa argentino Julián Velázquez, quien desea que en el encuentro con Toluca se haga una mejor presentación.

“La Máquina” se encuentra en quinto lugar en la tabla del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX, con una victoria, dos empates y cinco puntos, en tanto que su anfitrión en turno, “Diablos Rojos”, es 11 con uno ganado, uno igualado, un revés y cuatro unidades.

“Nosotros aún estamos en deuda en lo que es la parte futbolística, no venimos jugando del todo bien, en puntos no está mal, pero no es lo que nosotros pretendemos y entrenamos, no es lo que Pedro (Caixinha) y el cuerpo técnico quiere, pero estamos bien en puntos”, dijo.