Critican falta de presupuesto para apoyos a las mujeres

CIUDAD VICTORIA,TAM.- Aunque la igualdad de género está vigente en la mayoría de los aspectos en la sociedad, en lo que se refiere al presupuesto federal, las mujeres fueron olvidadas por el Gobierno Federal, sostuvo Maricela Guajardo Maldonado.

Las mujeres estamos muy impresionadas porque en todos lados se habla de equidad e igualdad y en el presupuso federal no lo vemos reflejado el apoyo a mujeres”, indicó.

La regidora en el Cabildo de Victoria destacó que, todo afecta, no solo a mujeres, también a sus familias, ya que no es posible que las mujeres hoy no tengan la seguridad de dejar a sus hijos en una guardería.

“No hay la seguridad de que nuestros hijos, son bien atendidos, ahora se les va a dar dinero para que sepan dónde dejarlo, y dónde queda una buena formación y educación”, señaló.

Comentó además de ello existen otras problemáticas, como por ejemplo el hecho de que se haya dejado sin presupuesto a los albergues las mujeres maltratadas.

“No hay presupuesto para que a las mujeres se les atienda en los refugios familiares, para sus hijos, no es justo que hoy el Gobierno federal lo enfrente de esa manera”, indicó.

La regidora priísta señaló también que es necesario que el Instituto Municipal de la Mujer, haga el trabajo que le corresponde ya que hasta la fecha, no se ha hecho notar.

“Todos los días en el que quiero que sea instituto municipal de la mujer porque no lo es hasta ahorita, es una instancia que no tiene participación para presupuestos porque no llegan tiene que ser un instituto municipal”, señaló.

Dijo que se cuenta con pocos recursos porque también fueron recortados en un 50 por ciento todo lo que tiene que ver para prevención y capacitación de mujeres.