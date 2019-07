Critican desfile militar de Trump por el Día de la Independencia

E.U.-El desfile militar planificado con motivo del Día de la Independencia de Estados Unidos ha generado fuertes críticas por romper con los protocolos tradicionales que caracterizan esta celebración.

Cada 4 de julio se celebra el aniversario aniversario de la emancipación de E.U. del Imperio británico, este conmemoración normalmente se limita a barbacoas y fuegos artificiales, compartir con la familia, ver fuegos artificiales, pero que este año, por orden del presidente Donald Trump, se vivirá en Washington D.C. con un desfile militar.

El mandatario ordenó que se realicen sobrevuelos de aviones militares F-22, dos F-35, varias aeronaves acrobáticas F/A-18 Hornet, un avión pesado AC-130, un bombardero B-2, también un desfile con tanquetas Sherman y M1 Abrams, y al final de todo Trump ofrecerá su discurso desde las gradas del Monumento a Lincoln.

Our July 4th Salute to America at the Lincoln Memorial is looking to be really big. It will be the show of a lifetime!

(«Nuestro saludo a EE.UU. del 4 de julio en el Monumento a Lincoln ya se ve realmente grande. ¡Será el espectáculo de nuestras vidas!»)

En este sentido, el general, Rich Hanley, experto en medios y cultura popular en la Universidad de Quinnipiac expresó que la fecha funciona como una especie de «alto el fuego nacional. Es un día en que la gente pone de lado sus diferencias y enarbola la bandera sin entrar en discusiones políticas, luego, el 5, vuelve a lo de siempre, pero este año se está reescribiendo el guión acostumbrado”.

The cost of our great Salute to America tomorrow will be very little compared to what it is worth. We own the planes, we have the pilots, the airport is right next door (Andrews), all we need is the fuel. We own the tanks and all. Fireworks are donated by two of the greats. Nice!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de julio de 2019