Critican a Kendall Jenner al empujar a guardia que interrumpió sus fotos en la MET Gala

E.U.-Kendall Jenner es motivo de polémica tras haber empujado a uno de los guardias de seguridad en el evento de MET Gala 2018, para evitar que ‘invadiera’ su momento frente a los reflectores de las cámaras.

En redes sociales han catalogado este acto como rudo e innecesario, pues aseguran que el hombre ‘solo hacía su trabajo’.



Además de calificar el acto de la modelo con el guardia de seguridad, también criticaron su presencia en el evento, pues aseguran que Anna Wintour debería dejar de invitarla a la Gala del Met por sus ‘pésimos’ looks, tras comparar este último con un rollo de papel higiénico.

“Una vez más Kendall olvidó el recordatorio de la Gala del Met y se envolvió en papel de baño” / “El traje de Kendall me recuerda a un papel higiénico” / “La modelo empujó a un guardia de seguridad y parece papel. Estoy en shock”, fueron algunos de los comentarios en rede sociales con respecto a la participación de la celeb.

Aquí algunos de los comentarios que recibió la modelo:

Kendall Jenner shows up to the #MetGala in the most bland toilet paper outfit and had the nerve to push one of the handlers out of the way who was just doing his job on the carpet #Rude #ERedCarpet

— Samara (@MizzSamz) 8 de mayo de 2018