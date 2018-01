Critican a Ivanka Trump por apoyar a Oprah Winfrey

E.U.-El pasado fin de semana en la entrega de los Golden Globe, la famosa conductora Oprah Winfrey dio un emotivo discurso que le ha ganado que miles de usuarios pidan que sea candidata a las elecciones presidenciales de 2020.

Al respecto, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó hoy que no cree que la estrella televisiva se presente como candidata presidencial demócrata en 2020, pero dijo que si lo hiciera, él ganaría la contienda sin problemas.

“Si, ganaré a Oprah (sic). (Competir contra) Oprah sería muy divertido. La conozco muy bien, salí en uno de sus programas. Tuvo a Donald Trump (como invitado). Me gusta Oprah. No creo que se vaya a presentar”, dijo hoy Trump a los periodistas en la Casa Blanca.

El momento tampoco pasó desapercibido para la hija de Donald Trump, Ivanka, quien aprovechó para aplaudir en Twitter el “empoderador e inspirador” discurso pronunciado por Winfrey en la noche del domingo tras recibir el premio Cecil B. DeMille a su trayectoria.

“Unámonos todos, hombres y mujeres, y digamos #TIMESUP!”, dijo en referencia al lema lanzado durante la ola de denuncias contra el acoso y abuso sexual en Hollywood.

En su emotivo discurso, la productora Oprah Winfrey recordó a la recientemente fallecida Recy Taylor, una mujer afroamericana que denunció una violación múltiple por la que ninguno de sus agresores blancos fue condenado.

“Quiero que todas las chicas que nos estén viendo sepan que hay un nuevo día en el horizonte… Y que cuando ese nuevo día finalmente amanezca, será porque un montón de mujeres magníficas, muchas de las cuales están aquí hoy, y algunos hombres fenomenales, se aseguraron de liderarnos hacia un tiempo en el que nadie volverá a tener que decir jamás ‘yo también'”, declaró Oprah.

El tuit de Ivanka Trump desencadenó una ola de críticas en las redes sociales, en la que muchos usuarios le recordaron la conducta de su padre – con al menos 17 acusaciones de acoso sexual en su contra- en temas como la violencia de género, el abuso sexual y la diversidad.

“¡Fantástico! Puede hacer una cuantiosa donación al fondo de defensa jurídica de Time’s Up para apoyar a quienes acusan a su padre”, le instó la actriz Alyssa Milano, iniciadora de la campaña #MeToo (yo también).

Great! You can make a lofty donation to the Time’s Up Legal Defense Fund that is available to support your father’s accusers.https://t.co/A8HCVa715v — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) 9 de enero de 2018

“Ivanka, (Winfrey) se refería a tu padre. No olvides que tiene unas 17 acusaciones de acoso sexual en su contra”, recordó un usuario en Twitter.

“¿Time’s up (el tiempo se ha acabado) para quién? ¿Para el depredador de su padre?”, comentaba otro usuario.

Pero incluso los conservadores, como la bloguera Jennifer Rubin, criticaron a Ivanka por apoyar a Winfrey.

“Esta es la declaración más hipócrita y sin sentido de su lamentable paso por la Casa Blanca. Tu padre tiene un reguero de víctimas y apoyó a Roy Moore, Ivanka. TÚ eres en realidad parte del problema, Ivanka”, le espetó a la hija del presidente.