Critican en redes sociales a Galilea Montijo por su pronunciación en inglés

CIUDAD DE MÉXICO.- Usuarios en redes sociales se lanzaron contra Galilea Montijo y contra los conductores del programa “Hoy” por su actuación junto a la socialité, empresaria y actriz Paris Hilton.

Hilton, quien está de visita en México para promover su línea de ropa y su nuevo perfume, visitó el matutino y participó en la dinámica “Piensa rápido”, un juego en el que se deben adivinar imágenes usando palabras clave, a Galilea Montijo le tocó hacer equipo con Paris.

En redes sociales, los usuarios criticaron la extraña pronunciación en inglés de Galilea, y lamentaron que el resto de los conductores no supieran hablar en inglés, a excepción de Mauricio Mancera.

“¿Por qué insisten en llevar invitados extranjeros si no se capacitan con el idioma? Neta, se ve muy mal que Mauricio sea el único… no se si Nathalia también, pero no estuvo en este segmento. En VLA, por lo menos Tania, Patricio, Vanessa, Ingrid y Sergio lo dominan, o sea son más y no se ponen en el plan de “amiguis” con el invitado como si se conocieran de toda la vida asi como Galilea. Paris hasta se veia algo incómoda. Échenle ganitas, porfis”, escribió una cibernauta.

Para los fans de Hilton, el programa “desaprovechó” la visita de la también cantante.

“A una estrella de esa altura no la pones a jugar a ese juego tan ridiculo. Esperaba algo mas profesional y serio, quedaron mal Hoy”, se lee.

En su cuenta de Instagram, Galilea publicó una foto con Paris Hilton y bromeó al escribir: “Ella y yo @parishilton. Mi inglés es tan… tan..,”.