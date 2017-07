Cristiano Ronaldo presume de cuerpo y de amigo

El jugador del Real Madrid ya se encuentra de vacaciones con sus amigos y lo cuenta en las redes en las que, de momento, no hay noticias de Georgina Rodríguez

CIUDAD DE MÉXICO.- Cristiano Ronaldo se encuentra ya de vacaciones en algún lugar que no ha desvelado. Tras regresar a Madrid donde le esperaban sus mellizos que no conocía, ya que cuando nacieron él estaba con la selección portuguesa en Rusia, el jugador del Real Madrid se ha marchado con su gente a descansar. Junto a él está José Semedo, futbolista del Sheffield Wednesday y buen amigo de Cristiano Ronaldo desde que ambos coincidieron en la cantera del Sporting de Portugal. Tanto es así que Semedo suele veranear con el futbolista del Real Madrid y su familia y amigos. Semedo es, junto a Ricky Regufe y Miguel Paixao, uno de los mejores amigos del futbolista.

Hace algunos meses Semedo desveló en una entrevista en Daily Mail una curiosa anécdota vivida con el futbolista del Real Madrid. Bannan y Fletcher no se creían que Semedo fuera tan amigo de Cristiano y le retaron a que le llamara. “Pensaban que me iba a negar, pero le llamé y les pasé el teléfono. No se creían que estuvieran hablando con Cristiano. Todos le felicitaron por la Eurocopa con Portugal y Cristiano deseó que nosotros volviéramos a la Premier”.

B dia❤️️ Una publicación compartida de Cristiano Ronaldo (@cristiano) el 1 de Jul de 2017 a la(s) 2:48 PDT

Tras la llegada de los mellizos y el inicio de las vacaciones no se han visto en las redes más fotos de Georgina Rodríguez la novia de Cristiano Ronaldo.

“Feliz de sostener a mis dos nuevos amores”. Así presentó el pasado día 29 Cristiano Ronaldo a sus mellizos, una niña y un niño. Según la prensa portuguesa, los pequeños se llaman Mateo y Eva y nacieron el 8 de junio de una madre que vive en la costa oeste de Estados Unidos. El jugador no ha aportado más información que una foto en Instagram, donde acumula 105 millones de seguidores, y un comunicado en Facebook justificándose su marcha anticipada de la selección portuguesa.

So happy to be able to hold the two new loves of my life 🙏❤ Una publicación compartida de Cristiano Ronaldo (@cristiano) el 29 de Jun de 2017 a la(s) 10:09 PDT

Fuente: El País