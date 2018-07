Cristiano Ronaldo fue presentado como nuevo futbolista de la Juventus

CIUDAD DE MÉXICO.- Inicia una nueva era para la Juventus y Cristiano Ronaldo. Después de nueve años portando la playera del Real Madrid, el astro portugués posó con el jersey que defenderá por las próximas cuatro temporadas.

Ronaldo habló para los medios en su presentación y aseguró que tomar la decisión de dejar al equipo merengue fue fácil.

“Llegar a la Juventus fue fácil. No fue difícil tomar la decisión porque es uno de los mejores equipos del mundo y fue algo que había decidido desde hace tiempo”, declaró CR7.

El vació que dejó en Madrid es inmenso; sin embargo, Cristiano cree que los aficionados del Real no estarán llorando su partida.

“No creo que estén llorando. Fue un club que me ayudó en todo. Agradezco a todos los fans que me apoyaron, pero esto es otra cosas y quiero demostrar ahora a los italianos que soy un jugador top”, aseveró.

Aunque se apoyó de los números para hablar sobre su desempeñó en el balompié mundial, Ronaldo quiere seguir creciendo en lo personal y reiteró que no le gusta “estar en los lugares cómodos”.

¿Por qué Ronaldo siempre se ha sentido diferente? El portugués lo aclara: “Vivir de retos y experimentar nuevas ligas es algo que me hace diferente a todos los demás. Siempre me han gustado los desafíos”, exclamó el ex del Real Madrid.

Dentro de sus objetivos está conquistar la Serie A y la Champions League con la Juventus.

“Es algo que ya he hablado con el presidente. Es un trofeo que todos quieren ganar”, puntualizó.

Por último, confirmó que la “Vecchia Signora” fue la única oferta que recibió antes de dejar al Real Madrid.

Cristiano Ronaldo comenzará a entrenar el 30 de julio y espera estar desde el inicio de torneo con su nuevo equipo.