Cristiano Ronaldo denuncia bullying hacia su hijo

CR7 también reveló que le gustaría que su hijo fuera futbolista como él; sin embargo, aseguró que no lo presionará. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.- La “rivalidad” futbolística entre Cristiano Ronaldo y Leonel Messi ha rebasado los límites, debido a que el actual mejor jugador del Mundo, reveló que su hijo, Cristiano Ronaldo Junior sufre burlas en la escuela debido a las constantes comparaciones con el futbolista del Barcelona.

Durante una entrevista para ON TV, el jugador merengue informó que diversos compañeros le repiten constantemente a su hijo, “Hay otro jugador mejor que tu papá”.

Ante esta situación el astro portugués reveló que es lo que le dice a su primogénito ante las duras críticas: “Él sabe lidiar con eso, es un niño listo, como su padre; a menudo le digo que debe ser el mismo y educado. Lo más importante para mí es la educación”.

Por otro lado, CR7 también reveló que le gustaría que su hijo fuera futbolista como él; sin embargo, aseguró que no lo presionará.

“Por su puesto que me gustaría que mi hijo fuera jugador como su padre. Sé que es un gran reto, pero él será lo que quiera ser; no lo voy a presionar. Empujaré un poquito para que sea futbolista, pero no portero, quiero que sea delantero”, afirmó el actual mejor jugador del Mundo.

Fuente: Publimetro