Cristiano Ronaldo amenaza con abandonar al Madrid si fichan a Hazard y Griezmann

ESPAÑA.- Las cosas en cuanto a fichajes en la Casa Blanca no están del todo bien, pues información proveniente de España afirma que Cristiano Ronaldo tendría listas sus maletas en caso de que la directiva contrate a Edén Lazard de Chelsea o Antonie Griezmann del Atlético de Madrid, pues no permitiría que nadie le quite los reflectores.

“Para neutralizar a Leo Messi, el Madrid debe hacerse con un galáctico que comparta reinado con CR7. En este sentido, el luso ha vetado a jugadores con alto ego como Griezmann o Hazard. No quiere compartir su corona. Hasta el punto de que amenaza con dejar el club”, asegura la fuente que ha desatado los rumores.

Asimismo, se asegura que el crack luso y el capitán de la escuadra, Sergio Ramos, estarían siguiendo muy de cerca los posibles candidatos a recalar en el Santiago Bernabéu, por lo que ambos habrían aconsejado a la cúpula Merengue sobre qué jugadores fichar.

“Un arquero de primer nivel es la necesidad básica. Keylor Navas ya ha entregado los mejores años. El Madrid necesita un guardameta con mayor proyección. En la línea de los deseos del presidente, David de Gea o Thibaut Courtois gustan a los capitanes”, se asegura.

Sin embargo, CR7 podría haber dado su anuencia para que elementos como Dembele, Dybala o Mbappé sí lleguen al conjunto madridista, pues los tres son futbolistas que, aunque son señalados como estrellas, aún son muy jóvenes como para hacerle sombra al portugués.



Fuente: SDP Noticias