Criss Angel se tatúa en honor a Belinda

CIUDAD DE MÉXICO.- Criss Angel es un hombre enamorado, totalmente enamorado, prueba de ello es su nuevo tatuaje en honor a Belinda.

A través de Twitter el ilusionista compartió una imagen de sí mismo con el pecho descubierto para presumir su nueva tinta: la palabra “Beli”.

La cantante aún no dice nada al respecto; sin embargo, desde ya sospechamos que ya piensa en el detalle que dará a su novio el próximo 14 de febrero.

Mientras actúa Belinda, acá unos lindos momentos de la pareja:

Always🍳mi amor @belindapop even in the 🌧😂😂😂😂😂😂❤ pic.twitter.com/7cnUhPJ0l3

— Criss Angel (@CrissAngel) 30 de enero de 2017