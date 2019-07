CRI cambiará su vida con aparato auditivo

NUEVO LAREDO, TAM.- Nabor Clemente Gamboa persona de la tercera edad, acudió el día de ayer al Centro de Rehabilitación Infantil (CRI) ubicado en Jaumave 6970 colonia La Fe, donde fue uno de los más de 140 pacientes beneficiados con un aparato auditivo, con el que podrá escuchar mejor.

El hombre quien tiene 86 años mencionó que desde muy temprano acudió a las instalaciones del CRI para que con la orden que ya traía le realizaran el estudió, y posteriormente le hagan la entrega del auxiliar auditivo de manera gratuita por parte del DIF estatal, que encabeza la señora Adriana Gómez de García.

“Ya tengo muchos años con este problema de que no puedo escuchar bien, y gracias a Dios que ya pronto voy a tener el aparato para oír bien, porque pues a veces me hablan y no oigo hasta que me gritan, y así tengo ya batallando varios años”, indicó.