¿Creen que Rafa Márquez tiene necesidad de algo?: Julión Álvarez

CIUDAD DE MÉXICO.- El cantante de música regional mexicana, Julión Álvarez, uno de los señalados por autoridades de Estados Unidos por ser junto a Rafael Márquez uno de los prestanombres del narcotraficante Raúl Flores Hernández, emitió unas declaraciones para defenderse y de pasó reivindicó al futbolista.

“El día que me toque dar cara saldremos a dar cara para lo que sea. Tengo que asesorarme, que investigar si es cierto de lo que se está diciendo, lo que se me está acusando junto con Rafa Márquez. Rafa Márquez es un futbolista de los que más años tiene en el futbol, ¿usted cree que tiene necesidad de algo?”, cuestionó el músico.

En su mensaje de 3 minutos y 53 segundos publicado en sus redes sociales, Álvarez se refirió al informe del Departamento del Tesoro de EE.UU. como “una noticia y notas un poquito incómodas”, además de que presumió amistad con el jugador del Atlas, a quien calificó como su “amigo” y su “compa”.

“Yo le mando un abrazo, sí es mi amigo, es mi compa y estamos puestos para hacer equipo, si es necesario hacer equipo, y si no individualmente cada quien tiene que defenderse e investigar”, señaló.

Álvarez dijo que ojalá y Dios le dé sabiduría y un equipo que le ayude a manejar esta situación, más allá de que tiene una carrera limpia y que todos los señalamientos serán aclarados. También se dijo una persona de rancho a quien le ha costado mucho tener lo que tiene y que no cuenta con la necesidad de hacer algo de lo que se le está acusando.

“Yo no culpo más que a la envidia, a los celos y al éxito que gracias a Dios todos ustedes me están regalando”, agregó. “Tiempo al tiempo, no puedo decir otra cosa más que a lo mejor son cuestión de envidias, de celos, no sé si políticas también. Puedo suponer muchísimas cosas”.