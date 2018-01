Credenciales del IFE aún son válidas para votar

El cambio de iniciales no impide sea utilizada en las elecciones 2018

No tendrán problema de votar, siempre y cuándo, éstas estén vigentes. [Agencias]

NUEVO LAREDO, TAM.- El Instituto Nacional Electoral (INE), da a conocer que todo aquél ciudadano que por alguna situación no ha cambiado su credencial, de las que dicen IFE a INE, no tendrán problema de votar, siempre y cuándo, éstas estén vigentes, ya que el cambio de iniciales no impide sea utilizada en las elecciones 2018.

“Es preciso que la gente sepa que si su credencial no dice al reverso 2018, o que la vigencia es del 2010 al 2020, no podrán utilizarlas para votar, pero si su credencial tiene estas dos aclaraciones, y al frente dice IFE, estos ciudadanos efectivamente pueden votar, ya cambiarlas es decisión de ellos, al igual que próximamente lo tendrán que hacer, por estar llegando a su vencimiento”, explicó Manuel Moncada Fuentes vocal Ejecutivo del INE en Nuevo Laredo.

Al mismo tiempo Moncada Fuentes invitó de nueva cuenta a todos aquellos ciudadanos, que tengan la intención de renovar su credencial, ya sea por las iniciales, o por algún error, aún tienen tiempo hasta el 31 de enero, de caso contrario, tendrán que esperar hasta que concluya el proceso electoral en julio.