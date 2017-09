Creciente arrasa sembradío de Mano de León

NUEVO LAREDO, TAM.- El Rancho las Flores, mismo que es conocido por realizar sembradíos conforme a temporada, y del cual es propietaria la señora María del Socorro Muñoz Torres, durante esta creciente del Rio Bravo, se bien muy afectado, tanto en cosas personales, como en sus plantíos.

Es probable que todos aquellos clientes de doña Socorro, se queden el próximo Día de Muertos, sin sus flores de Mano de León, ya que por un acumulamiento de basura de un desagüe cercano, las plantas quedaron en gran parte bajo el agua, lo que afectara la cosecha que se contemplaba para el Día de Muertos.

“En otras ocasiones se nos había ya inundado el ranchito, pero no perdíamos la flor, en esta ocasión todo ese desecho que llego del drenaje primero tapo el camino, y aplasto los tallos de las flores, si no hubieran quedado paradas, y se salvan, pero esta vez de plano si no creo que se logre, es una gran pérdida económica para la familia”, comento agobiada doña María del Socorro Muñoz.