Crean web y número para denunciar abusos en la Luz del Mundo

E.U.-La Fiscalía de California creó un teléfono de denuncia y un sitio web para recabar evidencias contra Naasón Joaquín García, líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, detenido la noche del pasado lunes en el aeropuerto internacional de Los Ángeles, imputado con 26 cargos de abuso sexual infantil, pornografía de menores y explotación sexual.

En rueda de prensa, el fiscal de California, Xavier Becerra, señaló que el dirigente religioso es de alta peligrosidad y con riesgo de evasión, por ello el incremento de la fianza de 25 a 50 millones de dólares; esta ha sido la más alta en la historia del condado de Los Ángeles.

“Las víctimas que nos han ayudado a colectar evidencia vienen del condado de Los Ángeles, son miembros de la organización o son hijos de miembros de la organización”, mencionó Becerra.

Hay un miedo real, que al contar con esta Iglesia con más de un millón de fieles, el iba a colectar el dinero e iba a pagar por salir”

Xavier Becerra, fiscal de California

“Naasón García está bajo custodia, enfrentando una fianza de 50 millones de dólares, para poder dejar la detención. El año pasado, California hizo muchos cambios en la forma en como se autorizaban las fianzas, porque si eres peligroso, o un riesgo, debemos ser capaces de detenerte. Pero no podemos detenerte sólo porque no tienes el dinero. Creo que sería injusto y anticonstitucional para los amaericanos detenerte sólo porque no tienes el dinero para a fianza. Pero en algunos casos los indiciados si tienen dinero para pagar la fianza”. mencionó el fiscal.

La fianza a Naasón Joaquín es la más elevada. A las dos mujeres con las que fue detenido, Alondra Ocampole impusieron 25 millones de dólares y cinco millones de dólares para Susana Medina. En este momento se mantiene la búsqueda de Azalea Rangel Melendez, implicada en la red.

“Hay mucha gente que depende mucho en su iglesia, su religión, porque a veces no tiene mucho más, trabajan bien duro, pero no son ricos, no son personas de influencia y buscas salvación y ayuda, de lo que no se puede ver, de Dios, ese poder espiritual. Cuando hay alguien que abusa de esa fe, de esa devoción, jugar con la mente de una persona, una familia, unos padres de niños y niñas de 14 años, eso para mi… eso no es un líder religioso, es una persona, demente”.

GRUPOS EN LA LUZ DEL MUNDO, DISPUESTOS A COOPERAR PARA PAGAR LA FIANZA

El incremento de la fianza para Naasón Joaquín García, que pasó de 25 a 50 millones de dólares, cayó como balde de agua fría para la comunidad de la Iglesia de la Luz del Mundo.

Y es que si bien voceros señalaron en su última rueda de prensa que no se tenía contemplado iniciar colectas para la liberación de este personaje, sí había grupos que ya había comenzado a reunir fondos. En este momento deben recolectar 937 millones de pesos.

“Confiamos en la inocencia de nuestro apóstol y creemos que se hará justicia y que las autoridades de Estados Unidos corregirán sus errores en este proceso”, señaló Aldo Guerra, integrante de esta comunidad religiosa. Otras personas acusaron que hay intereses por parte de otras religiones para mellar la imagen del dirigente de la iglesia de la Luz del Mundo.

ADIÓS HOMENAJE

El ayuntamiento tapatío aprobó en sesión ordinaria el 16 de mayo, otorgar un homenaje y medalla por su labor social a Naasón Joaquín García,detenido en California. Por medio de un comunicado, el municipio informó que se suspendió cualquier presea para este personaje.