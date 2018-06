Crean malware disfrazado como Fortnite

CIUDAD DE MÉXICO.-Fortnite: Battle Royal, se ha convertido en uno de los juegos más exitosos de la actualidad, así como un espacio de oportunidad para la actividad de los ciberdelincuentes.

Disponible para la mayoría de las plataformas, hasta el momento no existe una versión para Android, razón por la cual han comenzado a surgir varios programas malware, los cuales se hacen pasar por el juego.

Esta clase de aplicaciones fraudulentos suelen ganar dinero con cada descarga de su aplicación, que no tiene ninguna otra utilidad. Cabe destacar que estas aplicaciones no están disponibles en la Play Store, por lo que Google no puede hacer nada para combatirlas.

El lanzamiento oficial de Fortnite: Battle Royal para Android está programado para este verano, por lo que se invita a los jugadores a esperar hasta que esté disponible en Google Play Store.