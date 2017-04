Cose y vende vestidos típicos

NUEVO LAREDO, TAM.- La señora Eva Tovar Oviedo de 75 años de edad, quien tiene alrededor de 32 años vendiendo atuendos típicos en uno de los puestos ubicado en Ocampo entre Héroes de Nacataz y Madero, añora aquellos días donde el dinero en Nuevo Laredo abundaba.

Nativa de San Luis Potosí, mencionó que llegó e instaló el pequeño puesto desde 1985, el local se lo facilitó en aquel tiempo el profesor Pedro Pérez Ibarra, por lo que decidió poner en venta ropa que se usa en nuestro México.

Destacó que ella cose en la máquina todos los vestidos, solamente los bordados se los maquilan, desde muy adolescente su madre la enseño a coser, por lo que ahora lo hace con bastante acierto.

Doña Eva manifestó que al puesto cuando ella no puede atenderlo acude un familiar para hacerse cargo, recuerda que esta mala racha en la ciudad empezó cuando se cayeron las torres gemelas.

Reveló que antes de que esto sucediera había en la ciudad mucho turismo, incluso dijo que tenía cuatro calandrias, por lo que al ausentarse el turismo tuvo que vender los animales y dos calandrias, aún conserva las otras dos.

“Aquí a la ciudad llegue de 17 años, aquellos años eran otros, ahora ya no es nada Laredo, el más tonto traía dinero porque había ahora no hay, turistas ya no hay, el paseo favorito de los gringos era en las calandras, a eso venían nomas a pasearse”, apuntó.