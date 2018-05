Corto de Dragon Ball Z muestra nuevo estilo en la animación

CIUDAD DE MÉXICO.- Aún faltan varios meses para el estreno de la próxima película de Dragon Ball, no obstante, en Japón se sigue explotando la figura de Goku y compañía; lo más reciente es una experiencia en 4D llamada Dragon Ball Z: The Real 4-D, en la que se presenta un corto con varios de los personajes principales de la serie.

Más allá de esto, lo que ha llamado la atención de la gente es el nuevo estilo de la animación y el diseño de personajes, el cual es diferente a lo que vimos al final de Super; los guerreros lucen menos detallados, aunque más estilizados.

De hecho, este material se muestra muy parecido a lo que vimos en el primer trailer de la mencionada película, con un Goku que incluso lucía más joven.

Coming soon, a new adventure to be the strongest begins.

The new #DragonBallSuper movie teaser is here! 👀☄👐 pic.twitter.com/DO8SidUfPz

— Toei Animation (@ToeiAnimation) March 20, 2018