Correos falsos buscan estafar a usuarios de Netflix en cuentas bancarias

CIUDAD DE MÉXICO.- El phishing es una de las mayores amenazas en el mundo online. Consiste en suplantar la identidad de una persona, organización o empresa para ganarse la confianza de la víctima y, por ejemplo, en este caso, robar datos bancarios. ¿Cómo lo hacen? Se hacen pasar por Netflix, nos dicen que nuestra suscripción se ha cancelado –o ha terminado- y nos piden los datos bancarios, supuestamente, para que podamos seguir disfrutando del servicio de vídeo en streaming.

El phishing por email es realmente frecuente. En este caso en concreto nos llegará un mensaje a nombre de Netflix, con una dirección de correo electrónico que nada tiene que ver con el mailing de la compañía de vídeo en streaming. En él copian absolutamente todos los detalles de formato habituales de Netflix e incluyen el logotipo de la compañía, entre otros detalles. Nos dicen que nuestra suscripción ha expirado y que esto se puede deber, entre otras cosas, a que la tarjeta haya caducado, o que no hubiera saldo suficiente para llevar a cabo la operación. Es completamente falso, y el email no tiene absolutamente nada que ver con Netflix.

Te piden tus datos bancarios ‘a nombre de Netflix’ para robarte, no para renovar el servicio de vídeo en streaming

Haciéndonos creer que puede haberse producido un problema de facturación, con nuestro banco o su sistema, o nuestra cuenta, nos invitan a renovar la suscripción de Netflix con un botón de color rojo. A través de este botón accederemos a un falso formulario, que no corresponde a Netflix, y en el cual nos piden nuestros datos bancarios. No pongas tus datos bancarios en este formulario si no quieres que te dejen las cuentas a cero. Sencillamente, borra el mensaje de correo electrónico y no hagas nada más con él.