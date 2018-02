Córdova Vianello garantiza precisión en las tendencias del conteo rápido

CIUDAD DE MÉXICO.- El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, garantizó claridad en las tendencias que arroje el conteo rápido de la elección presidencial del 1 de julio, independientemente de cual sea la diferencia entre el primero y segundo lugar.

En entrevista con Notimex, dijo que sería una irresponsabilidad que algún candidato o candidata se declarara ganador de la contienda más grande de la historia a la que están convocados a las urnas 88 millones de electores, nueve millones más que en 2012.

“Los resultados se van a dar con independencia de cuáles sean las diferencias de votación entre los distintos candidatos. Esto ya está garantizado. Lo que ocurrió en 2006, no puede volver a ocurrir ahora, no porque no pueda haber elecciones cerradas, eso no lo decide el INE, eso lo deciden los electores con sus votos, sino porque va haber información sea cual sean los resultados”, acotó.