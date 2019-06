‘Coque’ Muñiz defiende a Raquel Bigorra; conductores de Ventaneando se molestan

Para el cantante, la conductora cubana es y seguirá siendo una buena amiga a la que le tiene aprecio y no la cree capaz lucrar con la información personal de sus amistades. [Captura del video]

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que Daniel Bisogno y otros artistas etiquetaran a Raquel Bigorra como «traidora» y «mala amiga», la imagen de la conductora fue defendida en Ventaneando por Jorge “Coque” Muñiz.

El cantante fue invitado al programa de TV Azteca para invitar al público a su presentación en el Lunario el próximo 28 de junio; además de hablar de sus éxitos, el artista aprovechó para ofrecer su opinión sobre la polémica que se ha desatado entre los conductores, dejando entre ver que no puede creer que su excompañera fuera capaz de traicionar a un amigo de esa manera.

Para el cantante, la conductora cubana es y seguirá siendo una buena amiga a la que le tiene aprecio y no la cree capaz lucrar con la información personal de sus amistades.

“¿Puedo tocar el tema? El otro día oí que podía ser Raquel, pero yo no creo, voy a decirte algo personalmente, conmigo Raquel Bigorra es una amiga que yo quiero mucho todavía, le tengo mucho amor, porque lo que yo recibí de ella de trabajo, son cosas buenas, fue muy amable.”, dijo Muñiz.

Molesta a Ventaneando postura de «Coque»

La reacción de los conductores de Ventaneando fue inmediata y de una evidente molestia, especialmente porque ellos creen que Raquel Bigorra podría estar involucrada en la publicación de TV Notas que involucra a «Coque» con adicciones.

“No quiero ponerme en el lugar de nadie, porque no soy ni perfecto, ni una persona como para dar clases de moral pero yo le tengo y le tendré, igual que a ti (Bisogno) voy a servirle, yo estoy casi seguro de que no fue ella la que obtuvo un comentario mío porque se ve el dolo de otro tipo de personas, y hasta aquí me quedo”, dijo Jorge Muñiz.

El cantante aprovechó para dar algunos consejos a Daniel Bisogno ahora que ya forma parte de «los famosos».

«‘El Muñeco’ se está dando cuenta de su popularidad, te imaginabas que te conocían, pero ahora te das cuenta de la dimensión y ahora, vas a valorar más, te vas a dar cuenta de muchas cosas porque no sólo eres el conductor de un programa, sino ya pasaste al lado de los artistas, así que bienvenido al club”, dijo el cantante.