Convocan al selectivo municipal de atletismo

NUEVO LAREDO, TAM.- La Dirección de Cultura Física y Deporte convoca a los deportistas de la disciplina de atletismo a registrarse antes del 5 de diciembre para participar en el selectivo municipal rumbo a la Olimpiada Estatal 2019, que se realizará el 12 y 13 de diciembre.

El director de la dependencia, Said Galindo, mencionó que es importante que los atletas participen en la etapa municipal, de no hacerlo no serán avalados por la Dirección de Cultura Física y Deporte, por lo que no podrá participar en la Etapa Estatal.

La fecha límite para realizar el registro en las oficinas de la dependencia ubicada en el interior de la Unidad Deportiva Benito Juárez, es el 5 de diciembre, y deberán presentar en copia, la CURP, credencial escolar con el nombre completo del entrenador; requisitar la cédula de inscripción y deberá entregar carta responsiva con copia del INE del padre o tutor.

Las categorías son: Infantil Mayor 13 y 14 años, Juvenil Menor de 15 y 16 años, Juvenil Mayor de 17, 18 y 19 años; en las ramas femenil y varonil.

La junta previa se llevará a cabo el 5 de diciembre a las 4 de la tarde en las oficinas administrativas de la Dirección de Cultura Física y Deporte.

El miércoles 12 serán las pruebas de pista y el día 13 las pruebas de campo en un horario de 4 de la tarde a 8 de la noche en la pista de atletismo Eduardo ‘Cabo’ Miranda de la Unidad Deportiva Benito Juárez.

Para mayor información pueden comunicarse al teléfono 719-4782.