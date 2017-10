Convoca INE a Consejeros

NUEVO LAREDO, TAM.- A pesar de que la convocatoria para Consejeros Distritales del Instituto Nacional Electoral (INE), será liberada el próximo 1 de noviembre, el Instituto continúa con la invitación a asociaciones, agrupaciones y colegios de la localidad, para que se interesen y participen en grupo.

“Para quienes se interesen a ser consejeros distritales, la convocatoria sale el 1 de noviembre, y ese mismo día hasta el 15 de noviembre, tendrán para entregar solicitudes antes el INE”, explicó Manuel Moncada Fuentes vocal Ejecutivo del INE en Nuevo Laredo.

Los requisitos y documentos a presentar por los interesados a consejeros distritales, ser mexicano o mexicana por nacimiento, estar inscrito o inscrita en el Registro Federal de Electores y contar con credencial, tener residencia de 2 años en la entidad federativa correspondiente, contar con conocimientos para el desempeño de consejero.

No haber sido registrado (a) como candidato a cargo alguno de elección popular en los 3 años inmediatos, no ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, y sobre todo gozar de buena reputación y no contar con antecedentes penales.

En cuanto a la documentación a reunión por cada ciudadano será: Solicitud de inscripción disponible en la pagina del INE, original y copia de acta de nacimiento, credencial de elector vigente y una copia por ambos lados, copia de comprobante de domicilio, Curriculum vitae, 2 fotografías tamaño infantil, copas de certificados y/o comprobantes con valor curricular u otros documentos.