Continúan gestiones para subir tarifa del transporte público

Líder sindical afirma que el subsidio que reciben por parte del gobierno del estado no les ayuda mucho.

NUEVO LAREDO, TAM.- De acuerdo al líder sindical de los taxistas y de transporte urbano en esta frontera Joaquín Treviño Reyes, el subsidio que autorizara el Gobierno del Estado, en cuanto a varios pagos por placas, licencias, entre otras cosas, solo es del 50%, y este no les hace, ni les hará quitar el dedo del renglón, sobre el ajuste en la tarifa del transporte, ya que no es suficiente el subsidio.

“Esto podríamos decir que es una consideración que tiene el gobierno del estado, que realmente no está reglamentada que debe hacerlo es una atención que nos han dado los gobiernos anteriores, y en su momento nosotros hicimos la solicitud al Secretario de Transporte en el Estado, para que se visualizara el descuento.

“Que en si no, nos beneficia mucho porque es una consideración de una obligación fiscal, que diríamos si pagamos 6 mil pesos, pagaríamos solo 3 mil pesos, pero no nos beneficia mucho en ese momento, porque los costos del diesel y gasolina son del diario”, explicó Treviño Reyes.

El líder sindical precisó que este subsidio les aplicaría por ejemplo, en los cambios de características, para el pago de placas, licencias de manejar, sesiones de derechos, sucesiones de derecho, tarjetón, entre otros pagos que se realizan por los concesionarios al gobierno estatal.

“Como dijimos no quitaremos el dedo del renglón, sobre el ajuste a la tarifa del pasaje, también el gobierno estatal estudia algunas otras alternativas, de cómo ayudarnos para seguir dando el servicio, reconocemos que el tenemos que mejorarlo, es necesario, pero la gente a veces no entiende las condiciones en que estamos, y no podemos renovar de momento”, comentó Joaquín Treviño.

Incluso el representante de los choferes de taxis, y de camiones urbanos, dijo que ya las rutas incluso no son rentables, siendo necesario también una restructuración de las mismas, para que sean productivas en cuanto a mover pasaje y se generen ganancias.