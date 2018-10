Continúa polémica sobre aborto

CIUDAD DE MÉXICO.-Tras el foro sobre el aborto organizado en el ITESO, el cardenal emérito Juan Sandoval Íñiguez reprochó el acto y la actuación de las activistas que participaron a través de un vídeo en redes sociales.

En respuesta, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) denunció dicho pronunciamiento como una amenaza a las activistas y lo catalogó como “una campaña de odio”.

En el video, Sandoval Íñiguez hace referencia al foro El Derecho a Decidir que se hizo en el ITESO el 26 de septiembre y que según el líder religioso fue más bien un adoctrinamiento.

Su crítica fue dirigida principalmente a las participantes de la actividad, Guadalupe Ramos de Cladem, Karen Luna del Consejo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y María de la Luz Estrada del colectivo Católicas por el Derecho a Decidir, a quienes criticó por promover el aborto y su despenalización.

“Insistieron estas fulanas en el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo en un sentido totalmente pagano y falso”, dijo en el video publicado el martes pasado.

Las activistas defensoras de los derechos de la mujer aclararon que la postura del religioso promueve la violencia y exigieron que se reconozca de manera pública que Sandoval Íñiguez violó sus derechos.

“No permitiremos campañas de odio en su contra (de las activistas) que promuevan la violencia y denostan su valiosa actividad en la defensa de los Derechos Humanos”, se lee en un comunicado de Cladem.

El Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM) apoyó la postura y mencionó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de la que es parte el Gobierno mexicano y donde se compromete a salvaguardar los derechos y la integridad de las mujeres junto con la protección a personas defensoras de los derechos humanos y periodistas.

“El IJM hace un llamado para que respetemos la integridad de las defensoras de los derechos humanos de las mujeres (…) La construcción de la paz no puede existir sin apego a la legalidad y la dignidad humana”, comentaron.

Mural publicó el pasado 2 de octubre la aclaración del ex rector del ITESO, José Morales, donde explicó que al ser una institución privada no tienen por qué avisar sobre sus actividades e insistió en la postura de la Universidad de mantenerse siempre abiertos al diálogo aunque éste no coincida con sus creencias.