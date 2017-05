Continúa paro en Setasa

NUEVO LAREDO, TAM.- Después de casi una semana de negociaciones, entre la compañía Proactiva Medio Ambiente Setasa, y el Sindicato de Recolectores de Basura, hasta la tarde del sábado no habían logrado llegar a un acuerdo, ya que continua el problema entorno al pago de utilidades de los trabajadores.

“Seguimos en platicas y por cómo se ven las cosas no habrá una pronta solución, únicamente se acordó el pago de 60 días de utilidades, pero este pago lo condicionan ya sea hasta noviembre, o en pagos mensuales, por último se dijo también que con bales de despensa, pero la gente no quiere ellos están firmes en darles mínimo un mes y pago en una exhibición”, explicó el líder del Sindicato de Recolectores de Basura, José Antonio Cazares Covarrubias.

Los trabajadores desde temprana hora se dieron cita en las instalaciones de Proactiva, cumpliendo con su horario laboral, pero sin salir a la calles a recolectar las más de 200 toneladas basura que se contempla hay ya en las calles, ya que diariamente recolectan 50 toneladas únicamente del sector habitacional.

Por su parte Alejandro Pérez Tapia, quien en todo momento se vio acompañado por un representante de Recursos Humanos de SETASA a nivel nacional, por fin enfrento a los trabajadores explicándoles que la empresa no contaba con dinero para pago de utilidades, exponiéndoles lo que ya sabían, el pago de 60 días, y las posibilidades de darles el dinero a largo plazo, o en pagos mensuales.

“Quiero hacerles de su conocimiento que efectivamente la empresa no tiene dinero en este momento, esto no se puede inventar ya que hay que comprobarlo ante hacienda, y así fue como se hizo por eso no se contemplaba el pago de utilidades, sin embargo si nos dan tiempo hasta diciembre podremos conseguir el dinero y pagarles, o que sea mensualmente, o mediante bales”, mencionó Alejandro Pérez Tapia.