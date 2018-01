Continúa Libre trabajando en mural

NUEVO LAREDO, TAM.- De Tijuana llegó a Nuevo Laredo Alfredo Libre Gutiérrez, muralista de arte urbano quien se encuentra en Nuevo Laredo realizando una obra más en el Parque Silao de la colonia Las Torres.

La historia de Libre, como lo llaman sus allegados, refiere desde los cuatro años ya se encontraba en casa con bocetos y colores. Es hasta la secundaria cuando el grafiti de las calles llama su atención y se interesa por ese mundo.

“Viendo todo el grafiti en Tijuana me encantaba cómo amanecía y habían pintado sobre una propagando política o comercial, yo creo que soy de esa generación que creció apreciando las intervenciones nocturnas”, relató.

Aunque iba a clases y ya pintaba cuadros en la adolescencia, fue este tipo de arte el que lo movió más que otra corriente de la pintura. Por invitación de unos amigos es como finalmente cambia el caballete y el papel por las paredes.

“De ahí se fue desarrollando a ir a pintar a Ensenada o Mexicali, Estados Unidos. Primero algo cerca, más local. La constancia y mantenerte activo es lo que me ha llevado a estar en muchas partes”, agregó.

Alfredo forma parte del Colectivo Hecho en México desde hace 14 años, siendo este organismo el más antiguo de México, fundado en 1989.

Respecto a su intervención en esta frontera explicó trabaja de la mano del Instituto para el Desarrollo Cultural de Nuevo Laredo, Indecult, que está apoyado la creación del muro y a la vez se toma como un taller para la comunidad.

“Es muy importante involucrar a la comunidad. Si todos lo pintamos, todos los cuidamos”, expresó al referirse a la participación de un grupo de niños de la colonia Las Torres, quienes de la mañana y hasta entrada la noche estuvieron asistiendo al artista y realizando algunos trazos.

Es por ello que Libre invita a toda la comunidad en general a participar en la creación de este mural.

“Es muy sencillo en realidad. De repente nos ponemos estas barreras de que no puedo hacer una rayita, un circulito; no puede el que no quiere. Aquí está la muestra con estos niños. Si uno quiere puede venir a pintar y aprender”, expuso.