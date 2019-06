Consultan más pacientes por depresión y ataque de pánico

NUEVO LAREDO, TAM.- El psicólogo clínico, Francisco Barrios Cardoza del Centro de Salud de la colonia Hidalgo, continúa atendiendo pacientes adultos con problemas de depresión, ansiedad, así como los ataques de pánico, trastornos obsesivos compulsivos, también atiende a menores de edad.

El psicólogo mencionó que en los menores de edad trabaja en cuanto al bajo aprovechamiento escolar y a la mala conducta que presentan, la mayoría de estos casos están originados por una problemática familiar, la que ellos manifiestan dentro del ámbito escolar.

“Esta problemática, me refiero a familias que se están desintegrando, familias donde papá y mamá trabajan y por ello no pasan mucho tiempo con sus hijos, por lo que no hay un establecimiento de normas adecuado dentro del núcleo familiar”, indicó.