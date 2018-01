Cónsul Linderman felicita a ganadores del Spelling Bee Contest

NUEVO LAREDO, TAM.- Orgullosos siempre de promover el idioma Inglés, el Cónsul recibió la visita de los cuatro alumnos ganadores del Spelling Bee Contest 2017-2018, para desearles mucha suerte en la etapa estatal.

El Cónsul General Phillip Linderman, recibió en su oficina a los cuatro alumnos de educación básica que representarán a Nuevo Laredo en el concurso estatal de ‘spelling’, quienes obtuvieron su pase al resultar ganadores de la fase final local.

Con la presencia Guadalupe Rubio Velázquez, responsable de la coordinación de inglés en educación básica, los alumnos disfrutaron de una agradable platica bilingüe, un pedazo de pastel y un presente de parte de la casa diplomática, para reconocer su esfuerzo y dedicación ante tan difícil concurso.

Felicidades a Adrián Ezequiel Ordóñez Castillo de la primaria Luis Donaldo Colosio turno matutino; Cristal Rodríguez de la Miguel F Martínez matutina; Eleazar Díaz Patlán de la escuela Eduardo Mendoza González turno matutino; Iván Alejandro Rodríguez Ramos del Colegio IAES. Well done and good luck!