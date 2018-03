Consuelo Duval y Victor Trujillo regresan para “Los Increíbles 2”

CIUDAD DE MÉXICO.-Aunque el primer trailer de Los Increíbles 2 logró captar la atención de todo mundo, fans y no fans de la primera entrega, algo que no le cuadraba a muchas personas eran las voces de Bob y Helen Parr, Mr. Increíble y Elastigirl; pues no eran las mismas que en antaño, que correspondían a Victor Trujillo y Consuelo Duval.

Se pensó que, por el paso de los años y que la película sucede un día después de la finalización de la primera, se haría un recast; como se confirmó con Memo Aponte, quien no podrá hacer la voz de Dash por ya no tener el mismo timbre vocal que cuando tenía 11 años.

Bueno, para alegría de todo mundo, fue el mismo Aponte quien confirmó el regreso de los actores de doblaje originales para el resto de los personajes principales; estamos hablando de Victor Trujillo como Bob Parr, Consuelo Duval como Helen Parr, Leyla Rangel como Violeta y Darío T. Pie como Edna Moda.

Ahora sólo falta que se den a conocer a los actores que interpretarán al resto de los personajes, tanto nuevos, como viejos conocidos (Frozono).

Los Increíbles 2 se estrenará en todo el mundo a mediados de 2018.