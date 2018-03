Construcción del muro comenzará de inmediato: Trump

WASHINGTON.- El presidente estadunidense, Donald Trump, aseguró hoy que la construcción del muro fronterizo con México comenzará “de inmediato”, después de que el Congreso aprobase este viernes una partida de mil 600 millones de dólares destinada a su levantamiento.

Se puede hacer mucho con los mil 600 millones de dólares otorgados para construir y reparar el muro fronterizo. Es sólo un pago inicial. El trabajo comenzará de inmediato”, dijo Trump en su cuenta oficial de Twitter.

Much can be done with the $1.6 Billion given to building and fixing the border wall. It is just a down payment. Work will start immediately. The rest of the money will come – and remember DACA, the Democrats abandoned you (but we will not)!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 25, 2018