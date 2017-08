Constituyente remueve a la fiscal general de Venezuela

CARACAS.- La fiscal general de Venezuela fue removida el sábado de su cargo en la primera decisión de la Asamblea Constituyente poco después de que agentes de seguridad le impidieran el ingreso a la sede del Ministerio Público.

“Queda removida de su cargo de fiscal general de la república, la señora Luisa Ortega Díaz”, dijo después de una votación por unanimidad y entre aplausos Delcy Rodríguez, presidenta de la cámara. Los delegados gritaban “traidora” y “la justicia llegó”.

El líder del oficialismo y uno de los 545 miembros de la Asamblea Constituyente Diosdado Cabello justificó la remoción de Ortega Díaz, a quien prohibieron salir del país y embargaron todos sus bienes, al considerar que “hay una inacción de la Fiscalía” y “Ortega se había convertido en centro de la injusticia”.

Gobiernos y grupos de defensa de los derechos humanos han denunciado constantes ataques contra Ortega Díaz, que será reemplazada provisoriamente por Tarek William Saab, un aliado del presidente Nicolás Maduro y recientemente sancionado por Estados Unidos por no proteger a los manifestantes de abusos en su papel de Defensor del Pueblo.

Por decisión del Tribunal Supremo de Justicia, Saab había asumido en julio algunas de las potestades de la Fiscalía.

El abogado constitucionalista Hermann Escarra, miembro de la Constituyente, dijo a periodistas que Ortega Díaz “quedaría sometida a la jurisdicción penal” y que “asumirá su defensa de acuerdo a los tratados internacionales. En Venezuela hay un Estado de derecho”.

La declaración de emergencia en el Ministerio Público podría extenderse por tres o cuatro meses, agregó el constituyente.

Ortega Díaz investigaba a varios miembros de la fuerza pública por abrir fuego contra los manifestantes alzados contra el gobierno desde abril en protestas que han dejado más de 120 muertos, casi 2 mil heridos y más de 500 detenidos. También pidió investigar un supuesto fraude durante la elección de la Constituyente.

En tanto, el Mercosur suspendió este sábado a Venezuela del bloque económico por violar las normas democráticas con la convocatoria de la Asamblea Constituyente, un gesto interpretado como autoritario y que recibió un duro rechazo de la comunidad internacional

Ortega Díaz simpatizó durante mucho tiempo con el expresidente Hugo Chávez pero rompió con Maduro en abril al considerar que se había roto el orden constitucional en Venezuela.

Más temprano, Ortega Díaz había denunciado que cuerpos de seguridad le impidieron ingresar a su despacho en la sede del Ministerio Público.

“No me dejan pasar, lamentablemente ustedes no vieron cómo me empujaron, cómo me atacaban con los escudos para que no entrara a la sede del Ministerio Público”, dijo Ortega Díaz a periodistas. También aseguró que golpearon a sus escoltas.