Consternada por mis amigos de México tras sismo de 8.2 grados: Malala

CIUDAD DE MÉXICO.- La activista paquistaní Malala Yousafzai externó su conmoción por el sismo de 8.2 grados que se sintió en 12 entidades del país y que hasta el momento ha dejado 33 muertos.

En su cuenta de Twitter expresó: “Consternada por mis amigos en México luego del terremoto y el paso del huracán ‘Irma’. Mi familia y yo oramos por ustedes”.

Concerned for my friends in Mexico after the earthquake and all in the path of Hurricane Irma. My family and I pray for you.

