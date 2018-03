Consideran problema fuerte la violencia intrafamiliar

NUEVO LAREDO, TAM.- A través del programa “Viviendo en Armonía”, el UNEME CISAME ubicado en Privada Pedro Pérez Ibarra 13 A, brinda atención y ayuda a las mujeres con pláticas las cuales son impartidas por dos psicólogas.

El doctor, Isidro Caballero Jiménez medico psiquiatra director del UNEME CISAME de la Secretaría de Salud, mencionó que estas pláticas las imparten cada lunes a las mujeres de 1 a 2 de la tarde, estas pláticas les ayuda mucho a las mujeres para su desarrollo personal.

“La violencia intrafamiliar va desde los malos manejos, así como donde se dicen palabras altisonantes, hasta donde hay violencia física por todo los miembros de la familia incluyendo los padres, ese es uno de los temas predominantes, en el programa viviendo en armonía”, dijo.

Añadió que este es un programa diseñado con la finalidad de mejorar ese tipo de situaciones familiares, donde principalmente se invita a las mujeres ya que son la parte fundamental de las familias.

Destacó que la violencia intrafamiliar en familias de Nuevo Laredo es un problema fuerte, por ello día a día hacen promociones, pero se dan cuenta que también encuentran mucha resistencia por parte de las personas de acudir a estas pláticas, principalmente de los hombres.

Precisó que la resistencia es primeramente porque no acuden a las pláticas, por temor, o no quieren mostrar que hay problemas en la familia, sin embargo cuando aplican una prueba o cuestionarios se dan cuenta que en tal o cual hogar, sí existe la violencia.

Reveló que muchas familias la violencia más sutil la toman como normal, que vienen siendo cuando hay gritos, además de que no hay buenos hábitos, no hay orden, no hay disciplina, por ello cada miembro de la familia hacen lo que quieren, porque no hay reglas.

“Y eso provoca caos, provoca discusiones, prácticamente ahora que estamos abriendo las consultas cotidianas y abiertas, en consultas de primera vez estamos encontrando que es muy alta la disfunción familiar, por lo que los sicólogos se encargan de brindarles terapia, puedo calcular que hay un 30 por ciento de disfunción familiar”, concluyó Caballero Jiménez.