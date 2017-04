Conoce tus derechos como pasajero de un avión

ESTADOS UNIDOS.- Tras el escándalo que ha envuelto a United Airlines por sacar de manera brutal a un pasajero de un avión, tras sobrevender un vuelo de Chicago a Louisville, aparecen ciertas inquietudes entre los viajeros, sobre sus derechos y las regulaciones para desocupar eso asientos sobrevendidos.

Cabe destacar que sí te pueden bajar de un avión por este motivo, incluso es una práctica común que las aerolíneas sobrevendan los vuelos, anticipándose a que un pasajero falte. Según el Departamento de Transporte, 46 mil pasajeros fueron sacados en contra de su voluntad de vuelos en el 2015.

Pero también pueden bajarte por el simple hecho de necesitar el asiento para alguien de la aerolínea, en el reciente caso de United fue para que cuatro de sus empleados viajaran.

Sin embargo, el Departamento de Transporte estipula que primero deben preguntar si algún pasajero quiere bajarse voluntariamente.

De lo contrario se hace un sorteo, es muy probable que sean seleccionados los últimos pasajeros en abordar, por eso recomiendan llegar temprano. Las personas con discapacidad o menores que viajan sin un acompañante difícilmente serán seleccionados.

@United overbook #flight3411 and decided to force random passengers off the plane. Here's how they did it: pic.twitter.com/QfefM8X2cW

— Jayse D. Anspach (@JayseDavid) April 10, 2017