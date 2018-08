Conoce los detalles de World of Warcraft: Battle for Azeroth

Conoce los detalles más importantes de la nueva expansión de World of Warcraft.

World of Warcraft: Battle for Azeroth. [Agencias]

LA HISTORIA RETORNA AL CONFLICTO DE ALLIANCE VS. HORDE

Las expansiones recientes han recorrido los reinos extremos y variados de la tradición de World of Warcraft, culminando en la última expansión, Legion, que envolvió el conflicto de larga duración contra The Burning Legion. La batalla por Azeroth se tomará un descanso, volviendo a centrarse en Azeroth y el conflicto entre la Alianza y la Horda.

Eso no quiere decir que la expansión finalmente no tendrá un “gran mal”. Probablemente lo hará. Por ahora, sin embargo, la historia trata sobre la lucha entre los dos bandos y los personajes principales, que han aumentado en las filas de cada lado.

Puede que te sorprenda cómo progresa la historia si no has jugado a World of Warcraft durante años. Las cinemáticas en el motor del juego han mejorado drásticamente, y el diálogo es mucho más común de lo que solía ser. La experiencia se parece más a un RPG de un jugador de un mundo abierto que a un MMO de la vieja escuela.

EL NUEVO LÍMITE ES 120, Y REGRESA LA ESCALA DE NIVELES

Nueva expansión, nuevo límite de nivel. Los jugadores ahora subirán a 120, un aumento de 10 niveles del límite de Legion de 110. La escala de niveles regresa, lo que significa que puedes nivelar las zonas en cualquier orden, aunque las misiones de historia son más lineales que en Legion.

Blizzard ha agregado una escala de nivel limitada a todo el contenido anterior, y las zonas se escalarán dentro de un rango de niveles. Por ejemplo, los Northern Barrens, una zona clásica fuera de la capital Horde, ahora se escalan entre los niveles 10 y 60. Todo en la zona se escalará a tu nivel, tanto en desafíos como en recompensas, dentro de ese rango. Eso hace que la nivelación sea más divertida, aunque todavía lleva mucho tiempo para nivelar un nuevo personaje.

LA EXPANSIÓN AGREGA DOS NUEVOS MODOS COOPERATIVOS

El enfoque en el conflicto de grupos ha inspirado dos nuevos modos cooperativos que ponen a los jugadores contra oponentes de inteligencia artificial (I.A.) que representan al bando opuesto.

Island Expeditions son escenarios de tres hombres que enfrentan al equipo contra tres enemigos, usando lo que Blizzard llama “I.A. avanzada”. Eso significa que los enemigos actuarán más como jugadores, persiguiendo objetivos de forma proactiva y cumpliendo roles de clase. Las expediciones se inspiran en los juegos de rol de acción, con áreas diferentes que mezclan la experiencia cada vez. El objetivo principal de los jugadores será obtener recursos más rápidamente que sus enemigos, y las expediciones deberían durar de 15 a 20 minutos.

Warfronts son eventos más grandes, de 20 hombres, que se inspiran en los juegos de estrategia de Warcraft. Los jugadores se despliegan en el frente de guerra para recolectar recursos, destruir las tropas enemigas, construir edificios y, finalmente, lanzar un asalto para tomar el control de la base enemiga. Estas batallas tardarán de 20 a 40 minutos en completarse y, a diferencia de Island Expeditions, no ofrecerán un modo PvP.

Ambos modos recompensan a los jugadores con una variedad de logros, botín, tipos de armaduras, monturas y un nuevo recurso llamado Azerite, que se usa para mejorar la armadura.

LAS ARMAS DE ARTIFACT DESAPARECEN, AZETIRE LAS REEMPLAZA

La característica clave de la expansión previa de World of Warcraft, Legion, fueron las armas de Artifact. Estas tenían características especiales y una habilidad clave, y ramas de habilidades desbloqueadas, que eran únicas para cada clase de especialización.

Sin embargo, fueron eliminadas en Battle for Azeroth y reemplazadas por Heart of Azeroth, un medallón que los jugadores actualizan con el nuevo recurso de la expansión, Azerite. La actualización del Corazón de Azeroth desbloquea nuevos rasgos en otras piezas de armadura, brindando nuevas opciones de personalización para cada clase.

NO HAY NUEVAS CLASES, PERO SÍ UNA MEZCLA DE RAZAS

Battle for Azeroth no incluye una nueva clase. Tampoco introduce una raza específica y completamente nueva. Sin embargo, lo que sí agrega son “razas aliadas” o Allied Races.

Las razas aliadas son variantes de razas existentes. The Void Elves son una versión de Night Elves, mientras que los Highmount Tauren son -lo adivinaste- una versión de los Tauren. Cuatro razas aliadas ya están en el juego, y dos más, los Dark Iron Dwarves y los Mag’har Orcs, están planeadas después de los lanzamientos de Battle for Azeroth. Cada raza aliada tiene sus propias habilidades raciales. También puedes desbloquear una armadura de herencia al nivelar cualquier raza aliada.

No está claro hasta qué punto Blizzard adoptará este sistema. Los jugadores han especulado que se podrían agregar numerosas Allied Races, pero solo seis han sido confirmadas. Parece una buena apuesta que se agregarán algunas más en el transcurso de la expansión.

EL PRE-PATCH YA ESTÁ ACTIVO

Mientras que la fecha oficial de lanzamiento de Battle for Azeroth es el 14 de agosto de 2018, el juego ha recibido el parche 8.0 por adelantado. No agrega funciones de expansión, pero sí muchos “cambios de sistema”. Las armas de Artifact ya no están. Los servidores PvP han sido eliminados, reemplazados por el modo War. El Sistema de Honor se actualiza a su batalla por el estado de Azeroth. Nuevas UI han aparecido para gremios y comunidades de jugadores.

El pre-parche también agrega nuevas misiones de historia que conectan el final de la expansión anterior, Legion, con Battle for Azeroth. No es una gran línea de misiones, pero termina en una cinemática visualmente deslumbrante que tiene grandes consecuencias para la mayoría de los personajes importantes del juego, y destruye permanentemente la ciudad capital de una raza.

Además de las misiones de la historia, el Pre-Patch agrega nuevas misiones mundiales diarias que reparten un excelente botín. Esta es una oportunidad para que los jugadores regresen y preparen a un personaje que no han jugado desde el comienzo de Legion. Si estás seguro de que quieres jugar Battle for Azeroth, es aconsejable volver ahora para que puedas disfrutar de las nuevas misiones y preparar a tu personaje para comenzar la nueva expansión.

PRE-ORDENAR LA EXPANSIÓN TE DA UN IMPULSO DE NIVEL

No es una mala idea reservar por adelantado tu expansión si quieres volver a World of Warcraft. Los jugadores que hacen un pedido anticipado obtienen gratuitamente un aumento de personaje hasta el nivel 110. Blizzard normalmente cobra $60 dólares por eso, pero la expansión cuesta $ 50 dólares.

SÍ, TODAVÍA NECESITAS SUSCRIBIRTE

Puedes jugar a World of Warcraft gratis hasta el nivel 20, pero si quieres continuar debes pagar una suscripción o comprar “WoW Tokens”, que cuestan $20 dólares cada uno.

También puedes comprar los Tokens con la moneda del juego y jugar de forma gratuita, pero con alrededor de solo 211,000 piezas de oro en servidores de los Estados Unidos, y más en otros lugares, los jugadores nuevos y los que regresan no podrán pagarlos. Así que si quieres experimentar el juego en su magnitud, tendrás que pagar.

LA “BATALLA DE AZEROTH” ES TODO LO QUE NECESITAS COMPRAR

Blizzard sorprendió a los fanáticos al eliminar el paquete Battle Chest, que incluía las expansiones previas del juego. No tiene reemplazo. En cambio, una suscripción a World of Warcraft ahora incluye todo el contenido de expansión antes de Battle for Azeroth.

Es un buen cambio. El Cofre de batalla costaba $20 dólares, pero agregar eso a la expansión hizo que el costo general de entrada se nivele para nuevos jugadores. Ahora, cualquiera puede comenzar a jugar hasta el nivel 110 por la suscripción de $15 dólares al mes, lo que debería ser más que suficiente para que los nuevos jugadores decidan si les gusta el juego o no.

SE LANZÓ A NIVEL MUNDIAL EL 13 DE AGOSTO

La fecha oficial de lanzamiento de Battle for Azeroth fue el 14 de agosto, pero extrañamente, no es cuando se desplegó en vivo a nivel internacional. Blizzard presionó el botón rojo un día antes a las 3 p.m. PT del 13 de agosto.

Esa misma hora se aplica en tiempo real a todas las regiones del mundo, lo que significa que quienes están en europa y otras regiones, tuvieron que desvelarse para empezar a jugar tan pronto como fue lanzado.