¡Conoce lo más esperado del E3 2017!

Desde hace 22 años el Electronic Game Show ha sido el evento más esperado en donde la industria del videojuego da a conocer sus últimas innovaciones, estrenos y avances de los juegos más esperados y consolas que revolucionarán la forma de jugar. Este año el E3 finalmente ha abierto sus puertas al público en general, llevando la comunicación de desarrolladores directamente a sus potenciales compradores.

Tan sólo el año pasado la industria de los videojuegos generó ganancias por $91 mil millones de dólares a nivel mundial según un reporte de SuperData, una agencia de investigación de mercado, superando los $61 mil millones que se reportaron en el 2015 según la misma agencia.

Este E3 viene con grandes sorpresas, desde nuevos títulos, hasta consolas que tal vez veamos la próxima temporada decembrina. Esto es lo que en Linio creemos, no debes perderte del evento de videojuegos más importante de América: El E3 2017.

LAS GRANDES COMPAÑÍAS:

Microsoft

Una de las conferencias más llamativas es sin duda la de Xbox, donde presentarán más detalles del misterioso Project Scorpio, la primera consola de Microsoft que podrá escalar a una definición 4k. Es posible que esta nueva consola llegue algo tarde teniendo a la PS4 Pro (la consola 4K de Sony) ya en el mercado. Será el tiempo el que dicte si Project Scorpio puede superar en ventas el camino que Sony ya tiene ganado.

Si aún no conocemos mucho sobre la nueva consola de Xbox, los juegos que puedan venir con ella son aún un misterio. Ya vimos un demo del nuevo Forza Motorsport 7 y aunque podemos especular que seguro será el título que llegue en la misma caja que la consola, hay otros títulos que el público espera con más ansias como Halo 6 o Gears of War 5, aunque claro, seguro habrá que esperar un poco más por ellos.

Sony

Sin duda Playstation ha dominado la industria el último año, trayendo los estrenos más importantes. Durante el 2016 vimos la llegada de su consola con capacidades 4k: el PS4 Pro y claro su visor de realidad virtual que llegó para competir con HTC Vive y Oculus: el PlayStation VR. Entonces ¿Qué podría presentar Sony en este E3?

La japonesa podría presentar títulos tan esperados por los jugadores como The Last of Us Part 2, Spiderman (que llegaría justo antes de su estreno en cines), Days Gone y Detroit Become Human. En cuanto a PlayStation VR esperamos ver finalmente el tan esperado Star Wars Rogue One VR, del cual sólo hemos visto un demo el año pasado y probablemente, los nuevos controles PSVR.

Nintendo

Fue imposible no escuchar sobre una de las consolas más esperadas que vio la luz en Marzo de este año: Nintendo Switch y que tan sólo en su primera semana reportaba ya ventas mundiales de 1.5 millones de consolas vendidas. Para este E3, el presidente de Nintendo America, Reggie Fils-Aime declaró que la compañía tiene preparado algo “grande” que aún nadie puede adivinar.

Nintendo ya ha confirmado algunos títulos que presentará como Super Mario Odissey durante la primera transmisión, además de torneos como el esperado Splatoon 2 y ARMS. Recordemos que la nipona nos prometió algo grande, por lo que esperamos ver el tan ansiado Pokemon Stars o inclusive, finalmente un Metroid… ¿Se vale soñar no?

LOS DESARROLLADORES:

Activision

E3 es el gran momento de la desarrolladora estadounidense para mostrarnos finalmente los gameplays de dos de sus grandes títulos de los cuales hasta ahora, solo nos han mostrado tráilers: Destiny 2, la continuación del título en el que el estudio Bungie se estrenaba después de su divorcio con Microsoft y Call of Duty WWII, el regreso de la famosa saga de juegos bélicos a sus orígenes.

EA:

El evento de la desarrolladora conocida como EA Play seguro nos traerá los títulos que vemos todos los años como NBA LIVE 18, NFL 18 y claro FIFA18. También esperamos el gameplay de dos estrenos muy esperados por los fans de cada título como es el nuevo Need for Speed: Payback que revive los elementos esenciales del juego y el tan esperado Star Wars Battlefront 2 donde finalmente podremos jugar en cualquier era y héroe de la famosa saga fílmica.

Ubisoft

La francesa nos presentará dos títulos muy esperados: FarCry 5 que en esta ocasión tendrá lugar en una lejana comunidad de Montana, EU, liderada por una secta religiosa y el nuevo Assasin’s Creed, que gracias a la filtración de una camisa, sabemos que su nuevo protagonista lleva por nombre Bayek y que se ubicará en el antiguo Egipto.

Bethesda

Esta desarrolladora estadounidense con sede en Maryland podría presentar el terminado Quake Champions, aunque seguramente podríamos ver el nuevo título de Elder Scrolls VI y posiblemente un nuevo juego de la saga Wolfenstein. Aunque lo rumores no son tan fuertes, incluso veríamos el primer juego del clásico DOOM en VR o algo nuevo de The Evil Within.

Fuente: Linio, Trusted Reviews, Tech Radar, PC Advisor