Conoce a los nuevos personajes de la película de Dragon Ball Super

CIUDAD DE MÉXICO.-Falta medio año para que se estrene la nueva película de Dragon Ball Super, pero eso no significa que falte información de la misma. A través de la revista V-Jump, Toei presentó imágenes de tres nuevos personajes, así como la apariencia renovada de Goku y Vegeta. Aquí te dejamos la imagen.

Como notarás, se tratan de miembros del ejército de Freezer, sus nombres son Lemo, Chirai y Kikono; lamentablemente, no sabemos que rol jugarán en la historia.

Por su parte, vemos a los dos saiyajines con unas grandes chamarras, lo que indica que, por lo menos una parte del filme se desarrollará en un lugar gélido; de hecho, si prestamos atención al primer trailer, parecía que Goku estaba en un lugar congelado.

La película de Dragon Ball Super se estrenará en Japón el 14 de diciembre, mientras que a México llegará hasta finales de enero de 2018.

Dragon Ball Super: The Movie Character Designs for Frieza, Goku (Winter Vers.), Vegeta (Winter Vers.), Chirai, Lemo and Kikono. pic.twitter.com/3LVymIZ72U

— YonkouProductions (@YonkouProd) 19 de junio de 2018