Conoce a los músicos que le dieron el ‘sí’ a Donald Trump

La soprano Jackie Evancho, de 16 años es famosa por su participación en el popular programa de televisión America's Got Talent. / [Agencias]

ESTADOS UNIDOS.- Tras el desaire de algunos músicos famosos como Elton John, Céline Dion, Andrea Bocelli o Moby para amenizar el ascenso oficial de Donald Trump a la Casa Blanca, el elenco musical ya está definido para la investidura de mañana del 45 presidente de Estados Unidos.

En la ceremonia de este viernes 20 de enero participarán la soprano Jackie Evancho, de 16 años y famosa por su participación en el popular programa de televisión America’s Got Talent; el coro The Mormon Tabernacle, que forma parte de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y cuenta con 360 miembros, y la glamorosa compañía de baile neoyorquina The Rockettes.

Quizá no son artistas mediáticos y mucho menos de popularidad internacional, pero sí los únicos que no se negaron a cantar en la ceremonia en Washington D.C. del magnate inmobiliario convertido en el nuevo mandatario del país de las barras y las estrellas.

DESDE HOY ‘HACER A EU GRANDE DE NUEVO’

Los actos oficiales empiezan desde hoy, en la víspera de la toma de posesión, con una ceremonia en la que Trump y el vicepresidente Mike Pence depositarán una corona de flores en la tumba del soldado desconocido en el cementerio nacional de Arlington, a las afueras de Washington.

Una hora más tarde ante el monumento de Abraham Lincoln en la capital de EU, el cantante de música country Toby Keith, el actor Jon Voight y el grupo de rock 3 Doors Down, entre otros, ofrecerán un show durante dos horas en honor a la investidura en el concierto de bienvenida Make America Great Again (Hacer a Estados Unidos grande de nuevo), que alude al lema de campaña de Trump.

MAÑANA, VIERNES, INICIA EL SHOW

La cantante Jackie Evancho pondrá el “broche de oro” a la ceremonia al cantar el Himno Nacional, previo al desfile de Trump y Pence, que recorrerán la Avenida Pensilvania desde el Capitolio hasta la Casa Blanca.

Fuente: Excelsior