Conoce a los ganadores de los Grammy 2018

E.U.- La ceremonia se lleva a cabo desde El Teatro Madison Square Garde, marcando la primera transmisión de los Grammy en la ciudad de Nueva York desde el 2013.

Se premian 70 categorías; sin embargo, algunos ganadores ya han sido revelados:

Mejor pop duo / Actuación grupal: “Feel It Still”, Portugal. The Man

Mejor álbum vocal pop tradicional masculino:”Tony Bennett celebrates 90″

Mejor álbum vocal pop varios artistas:”Divide”, Ed Sheeran

DANCE / ELECTRONIC

Grabación Best Dance: “Tonite”, LCD Soundsystem

Mejor disco de baile / electrónica: “3-D The Catalogue”, Kraftwerk

CONTEMPORANEA /INSTRUMENTAL

Mejor álbum instrumental contemporáneo:”Prototype”, Jeff Lorber Fusion

ROCK

Mejor interpretación rockera: “You Want It Dark”, Leonard Cohen

Mejor interpretación metalúrgica: “Sultan’s Curse”, Mastodon

Mejor tema de rock: “Run”, Foo Fighters

Mejor disco rock:”A Understanding Understanding”, The War On Drugs

ALTERNATIVO

Mejor Álbum de Música Alternativa:”Sleep Well Beast”, The National

R & B

Mejor actuación de R & B: “That’s What I Like,” Bruno Mars

Mejor interpretación tradicional de R & B: “Redbone”, Childish Gambino

Mejor canción de R & B: “That’s What I Like,” Bruno Mars

Mejor álbum urbano contemporáneo: “Starboy”, The Weeknd

Mejor álbum R&B: “24K Magic,” Bruno Mars

RAP

Mejor actuación Rap: “HUMBLE.”, Kendrick Lamar

Mejor canción rap: “HUMBLE.,” Kendrick Lamar

COUNTRY:

Best Country Solo Performance: “Either Way”, Chris Stapleton

Mejor Country Duo / Grupo Performance: “Better Man”, Little Big Town

Mejor canción country: “Broken Halos”, Chris Stapleton

NEW AGE

Mejor álbum New Age: “Dancing On Water”, Peter Kater

JAZZ

Mejor improvisación Jazz Solo: “Miles Beyond,” John McLaughlin

Mejor álbum vocal de Jazz: “Dreams And Daggers,” Cecile McLorin Salvant

Mejor álbum instrumental de Jazz: “Rebirth,” Billy Childs

Mejor Ensamble de Jazz: “Bringin’ It,” Christian McBride Big Band

Mejor álbum latin Jazz: “Jazz Tango,” Pablo Ziegler Trio

GOSPEL/CONTEMPORARY CHRISTIAN MUSIC

Mejor gospel performance /canción: “Never Have To Be Alone,” CeCe Winans

Mejor Contemporaneo Christian Music Performance/Song: “What A Beautiful Name,” Hillsong Worship

Mejor álbum de gospel: “Let Them Fall In Love,” CeCe Winans

Mejor Contemporary Christian Music Album: “Chain Breaker,” Zach Williams

Best Roots Gospel Album: “Sing It Now: Songs Of Faith & Hope,” Reba McEntire

LATIN

Mejor álbum pop latino: “El Dorado,” Shakira

Mejor álbum alternativo: “Residente,” Residente

Mejor álbum de música regional: “Arriero Somos Versiones Acusticas,” Aida Cuevas

Mejor álbum latino tropical: “Salsa Big Band,” Ruben Blades Con Roberto Delgado & Orquesta

AMERICAN ROOTS

Best American Roots Performance: “Killer Diller Blues,” Alabama Shakes

Best American Roots Song: “If We Were Vampires,” Jason Isbell And The 400 Unit

Best American Album: “The Nashville Sound,” Jason Isbell And The 400 Unit

Best Bluegrass Album: “Laws Of Gravity,” The Infamous Stringdusters AND “All The Rage: In Concert Volume One [Live],” Rhonda Vincent And The Rage

Best Traditional Blues Album: “Blue & Lonesome,” The Rolling Stones

Best Contemporary Blues Album: “TajMo,” Taj Mahal and Keb’ Mo’

Best Folk Album: “Mental Illness,” Aimee Mann

Best Regional Music Album: “Kalenda,” Lost Bayou Ramblers

REGGAE

Mejor álbum de reggae: “Stony Hill,” Damian “Jr. Gong” Marley

WORLD MUSIC

Mejor álbum de musica en el mundo: “Shaka Zulu Revisited: 30th Anniversary Celebration,” Ladysmith Black Mambazo

CHILDREN

Mejor álbum infantil: “Feel What U Feel,” Lisa Loeb

SPOKEN WORD

Best Spoken Word Album: “The Princess Diarist,” Carrie Fisher

MUSICAL THEATRE

Mejor álbum musical de teatro: “Dear Evan Hansen”

MUSIC FOR VISUAL MEDIA

Best Compilation Soundtrack for Visual Media: “La La Land”

Best Score Soundtrack for Visual Media: “La La Land,” Justin Hurwitz

Best Song Written for Visual Media: “How Far I’ll Go,” Lin-Manuel Miranda

COMPOSING

Best Instrumental Composition: “Three Revolutions,” Arturo O’Farrill

Best Arrangement, Instrumental or A Cappella: “Escapades For Alto Saxophone And Orchestra From Catch Me If You Can,” John Williams

Best Arrangement, Instruments and Vocals: “Putin,” Randy Newman

PACKAGING

Best Recording Package: “Pure Comedy,” Father John Misty AND “El Orisha De La Rosa,” Magin Díaz

Best Boxed or Special Limited Edition Package: “The Voyager Golden Record: 40th Anniversary Edition,” Various Artists

NOTES

Best Album Notes: “Live At The Whisky A Go Go: The Complete Recordings,” Lynell George

HISTORICAL

Best Historical Album: “Leonard Bernstein – The Composer,” Robert Russ

ENGINEERED ALBUM

Best Engineered Album, Non-Classical: “24K Magic,” Bruno Mars

Best Engineered Album, Classical: “Shostakovich: Symphony No. 5; Barber: Adagio”