Conoce a la superheroína de Marvel de origen latino

CIUDAD DE MÉXICO.- Lanzar puños en varias dimensiones no es suficiente para ella.

América Chávez está destrozado barreras en el universo del cómic y más allá. Ella es la primera superheroína latina lesbiana con su propia serie de cómics en Marvel.

¿Quién es América?

Esta joven mujer de 18 años, también conocida como Miss America, tiene pelo largo y crespo y un guardarropa lleno de chaquetas de estrellas y rayas. Asiste a la Universidad de Sotomayor, y entre clases, se pelea con alienígenas malvados.

No es la típica heroína y tampoco es la latina que usualmente ves en pantalla.

Miss America fue creada en 2011 por Joe Casey y Nick Dragotta, y ha sido una de las habituales integrantes del grupo de jóvenes Vengadores y de la serie Ultimates de Marvel.

Ahora protagoniza su propia serie que debutó el mes pasado. En esta —escrita por Gabby Rivera con el trabajo gráfico del Joe Quiñones— América lucha con villanos y también disfruta el tiempo con sus amigos.

Dejando a un lado su extraordinaria velocidad, fuerza y su habilidad para perforar dimensiones, América es solo una adolescente en ropa de ejercicio que busca resolver las cosas.

Y hasta ahora, los fanáticos están de acuerdo con que Marvel lo está haciendo bien.

“No puedes decir que América Chávez es una latina picante”, dice Brianna Jimenez, una fanática del cómic en Richmond, Virginia. “Ella es muy fuerte y feroz. Quiere ayudar a otros y lo está haciendo por sí misma”.

‘Este es su momento’

América Chávez hace parte del esfuerzo de Marvel para hacer sus cómics más incluyentes y diversos.

Durante la década pasada, los fanáticos conocieron a la primera mujer musulmana de Marvel; una Thor femenina, una Iron-Man negra; y una nueva Capitán América negra. Hasta el momento ningún personaje latino había tenido sus propia historieta en Marvel.

“Este es su momento”, dice Rivera. “No puedes darte la vuelta y señalar a otro personaje como este en Marvel”.

Desde las páginas principales hasta los equipos de producción detrás de cada libro, Marvel ha diversificado sus cómics.

Rivera es parte de un pequeño grupo de escritores de Marvel que no tienen experiencia escribiendo cómics. Todos son conocidos por su largo trabajo literario y por las voces retratadas en sus escritos.

Ta-Nehisi Coates, corresponsal nacional de The Atlantic y autor de Between The World and Me, ha estado escribiendo el resurgimiento de la serie Black Panther. Roxane Gay, otra escritora de libros, y la poeta Yona Harvey son las escritoras del spinoff de Black Panther, World of Wakanda.

¿Quién está detrás de America?

Aparte de los superpoderes, América y su escritora tienen mucho en común.

Rivera, de 34 años, trabaja como gerente de proyecto para una organización nacional sin fines de lucro enfocada en asegurar escuelas seguras para estudiantes LGBT. Ella es lesbiana y puertorriqueña del Bronx.

Puede que Rivera no tenga una supervelocidad como América, pero el año pasado publicó su primer libro Juliet Takes a Breath. Es una novela sobre el paso de la niñez a la adultez de una adolescente lesbiana puertorriqueña que se va de su casa luego de decirle a su familia que es gay.

Un editor de Marvel leyó la historia y le gustó, y le escribió a Rivera sobre América.

Rivera creyó que el correo electrónico era spam.

“No tenía sentido”, dice Rivera de ese correo. “Entonces, yo solo grité y llamé a mi mamá”.

En los pasados seis meses, Rivera ha estado ocupada, haciendo su trabajo regular mientras aprende tanto como pueda sobre escribir cómics y sobre la cultura Latinoamericana.

“Estoy tratando realmente de escuchar a mi comunidad”, dice Rivera.



Fuente: Expansión