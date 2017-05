Conmemoran obreros el Día del Trabajo

NUEVO LAREDO, TAM.- Dejando en claro que los obreros no pueden seguir sobreviviendo con un mísero salario de 80 pesos diarios, y que tampoco pueden seguir sujetos a las voluntades de unos cuántos políticos que solo ven por su interés personal, la clase trabajadora de Nuevo Laredo conmemoró el Día del Trabajo.

En una ceremonia celebrada en el Casino de Expomex, los trabajadores adheridos a la CTM recordaron a los mártires de Cananea, Chicago, Río Blanco y Santa Rosa, que al morir establecieron las bases para generar mejores condiciones de trabajo para los obreros.

El evento estuvo encabezado por el secretario general de la Federación de Trabajadores de Nuevo Laredo (FTNL), perteneciente a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Félix Alberto Alemán, quien estuvo acompañado de la diputada federal, Yahleel Abdala Carmona, así como del secretario general del Sindicato Local de Trabajadores de la Industria Maquiladora de Nuevo Laredo, Luis Eduardo Martínez López, y la también lideresa Apolonia Carrizales de Lira.

En el acto también estuvo como invitado de honor el dirigente local del PRI Viviano Vázquez Macías.

En primera instancia Félix Alberto Alemán dio la bienvenida y aclaró que el evento era exclusivo para conmemorar el Día del Trabajo; posteriormente Juan Contreras, del Sindicato de Meseros, hizo una reseña sobre el sindicalismo y los logros obtenidos, para posteriormente hablar el joven Juan Juanes Carrizales, quien comentó que los obreros no pueden seguir viviendo con un salario de 80 pesos diarios que no alcanza para nada y que tampoco puede estar sujeta a los políticos, mucho menos quienes no han cumplido con la clase trabajadora.

Por su parte Yahleel Abdala en su mensaje señaló que hoy más que nunca se debe escuchar la voz del trabajador e hizo notar que ella ha sido portavoz de sus reclamos en el Congreso, y pese a que en muchas ocasiones no ha tenido eco en sus exigencias, seguirá llevando al pleno legislativo las propuestas de los obreros.