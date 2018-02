Congreso difunde memo confidencial demócrata sobre Rusia

WASHINGTON.- Un memorándum editado y desclasificado que los demócratas en la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes publicaron el sábado intenta contrarrestar las acusaciones de los republicanos en el panel de que el FBI y el Departamento de Justicia conspiraron contra el presidente Donald Trump durante su campaña presidencial, al abusar del proceso de vigilancia secreta para espiar a uno de sus operadores sobre la investigación en torno a Rusia.

El documento demócrata fue difundido finalmente el sábado después de varias semanas de demoras. El 9 de febrero la Casa Blanca se opuso a su publicación al citar preocupaciones de seguridad nacional. Los demócratas volvieron a negociar con el FBI para definir qué parte del documento debía permanecer confidencial.

Trump no tuvo esas preocupaciones cuando admitió la difusión previa de un memo confidencial redactado por los republicanos y que desclasificó el 2 de febrero pese a la clara oposición del FBI. En dicho documento, los republicanos arremetieron contra el FBI y el Departamento de Justicia sobre el uso de un dossier anti-Trump compilado por el ex espía británico Christopher Steele para obtener autorización secreta para monitorear las comunicaciones del ex asesor de política exterior de Trump durante su campaña presidencial, Carter Page.

El documento demócrata intenta socavar y añadir contexto a algunos de los principales puntos del memo republicano, incluyendo las afirmaciones de que el FBI obtuvo la orden de vigilancia sin revelar que los materiales que obtuvo Steele fueron financiados por la campaña de la demócrata Hillary Clinton y el Comité Nacional Demócrata. Los republicanos habían dicho que las autoridades federales no habían revelado lo suficiente a la corte sobre la naturaleza política del trabajo, pero el documento demócrata arguye que el Departamento de Justicia divulgó “la evaluación de los motivos políticos de quienes lo contrataron”.

El memo demócrata también afirma que las preocupaciones que el FBI tenía sobre Carter Page preceden al dossier de Steele, y que su solicitud para monitorear sus comunicaciones detalla actividades sospechosas que asumió durante la campaña presidencial de 2016. Entre ellas se incluyen un viaje a Moscú en 2016 en el que realizó el discurso de graduación de una universidad.