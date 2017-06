Congresista herido durante tiroteo en estado crítico

EU.- Steve Scalise fue reportado en estado crítico por el hospital que le proporciona atención médica.

El legislador republicano fue herido a balazos en un incidente cerca de Washington, por lo que tuvo que someterse a una intervención quirúrgica.

Rep. Scalise was critically injured and remains in critical condition. The other patient is in good condition.

— MedStar Washington (@MedStarWHC) June 14, 2017