Congresista Henry Cuéllar apoya Hyperloop para Texas

LAREDO, TX.- El congresista demócrata por el distrito 28 de Texas, Henry Cuéllar, dice que es muy bienvenido la noticia de que una ruta de Texas, incluyendo a Laredo y a San Antonio, está bajo consideración para un proyecto de transporte de ultra-alta velocidad llamado Hyperloop. La ruta conectaría Laredo con las metrópolis de San Antonio, Houston, Austin y Dallas.

Once grupos de todo Estados Unidos presentaron propuestas competitivas sobre dónde debería ir la primera ruta cuando la tecnología esté disponible. Hyperloop One seleccionó la propuesta de Texas, desarrollada por un equipo de Dallas de la compañía AECOM, en una lista de las cinco mejores propuestas.

“Me siento alentado por la selección de la propuesta de Texas como finalista en el concurso Hyperloop”, dijo el Congresista Cuéllar. “Ser uno de los primeros en adoptar esta nueva tecnología demostraría al mundo que somos un estado creciente e innovador con una economía del Siglo XXI. Atraería nuevas empresas y puestos de trabajo a nuestras ciudades. Nuestras industrias tradicionales también tendrían beneficios inmediatos: Podrían transportar mercancías sobre tierra más rápido y más barato que nunca. “Me uno al coro de gobiernos locales y empresas que apoyan un Hyperloop de Texas. Y aunque que el éxito en este concurso no garantiza que recibiremos un Hyperloop cuando la tecnología esté disponible, doy la bienvenida a este signo prometedor”.

La propuesta finalista de Texas dice que Laredo “es sin duda uno de los activos económicos más importantes del país”.

El año pasado, el congresista Cuéllar se reunió con representantes de Hyperloop en Laredo. Las siguientes organizaciones también han respaldado la propuesta de este desarrollo privado: La Autoridad Metropolitana de Tránsito, la Autoridad del Puerto de Houston, el Consejo del Área Houston-Galveston y la Cámara de Comercio de los Estados Unidos y México.

El congresista Cuéllar está en Texas esta semana reuniéndose con electores en todo el distrito, incluyendo Atascosa, Bexar, Webb, Zapata y el condado de Starr.