Confirma Noruega diálogo entre el Gobierno y la oposición venezolanos

OSLO.- El Gobierno de Noruega confirmó este viernes el inicio de conversaciones entre representantes del Gobierno de Nicolás Maduro y de la oposición venezolana, a fin de resolver la crisis política del país sudamericano.

«Noruega informa de que ha tenido contactos preliminares con representantes de los principales actores políticos de Venezuela, en una fase exploratoria, con el objetivo de apoyar la búsqueda de una solución a la situación del país», indicó el Ministerio de Asuntos Exteriores noruego en un comunicado.

Por parte del Gobierno venezolano viajaron a Noruega el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, y el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, según la agencia Reuters y la cadena NRK.

La oposición está representada por el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Stalin González, y los asesores Gerardo Blyde, ex diputado y ex alcalde, y Fernando Martínez Mottola, ex ministro del Gobierno de Carlos Andrés Pérez.

El Ministerio Asuntos Exteriores noruego elogió los «esfuerzos» de los delegados y reiteró su disposición a «seguir apoyando la búsqueda de una solución pacífica» a la crisis política y social que atraviesa Venezuela.

De acuerdo con la emisora pública noruega NRK, las conversaciones entre las partes se han desarrollado durante varios días en Oslo, en un lugar secreto.